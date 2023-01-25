Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Düşünmeden hareket ediyorsunuz sevgili koçlar. Sabırsız tavırlarınız en çok da size zarar veriyor. Kendinizi biraz kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan
- Nur Sürer'den Fatma Girik itirafı: Gözyaşlarını tutamadı