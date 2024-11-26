Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün karşınıza çıkan kişiler sabrınızı biraz zorlayabilir.. İlişkilerde dengeyi bulmanız zorlaşabilir. Her zaman haklı olduğunuzu düşünmeniz büyük yanılgı. , farklı fikirlere açık olun, bakış açınızı değiştirin. Öfke kontrolü bu aralar sizin için çok önemli.
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