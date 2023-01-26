Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış karar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Biraz durmanız gerekiyor, kararlarınızı vermeden önce konuları sakin bir zihinle ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Bunun sebebi sizsiniz. Biraz gevşeyin..
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM hükmünü az önce açıkladı!
- Erdoğan neden aday olamaz
- 'Unuttuğu belgeler var'
- Sinan Ateş suikastında '4 günlük ölümcül keşif'
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- AB'nin ambargosu Rus petrolünün rotasını değiştiriyor
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti
- Litvanya'dan Almanya'ya teşekkür
- Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı