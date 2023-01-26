Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış karar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Biraz durmanız gerekiyor, kararlarınızı vermeden önce konuları sakin bir zihinle ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Bunun sebebi sizsiniz. Biraz gevşeyin..