Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Parasal anlamda beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir sevgili koçlar. Kalıcılığı olmayan konular için enerjinizi düşürmeyin. Risk içeren ve önemli kararlar için uygun bir gün değil, birkaç gün sabretmenizde yarar var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- İktidar harekete geçti
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!