Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızda bir şeyler değişiyor, bu değişime adapte olmak zor gibi görünse de uzun vadede size iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
- Seçim sizin...
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Kılıçdaroğlu'na yeni sansür!
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Bu seçim... Seninle onun arasındadır!
- Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu!
- Kılıçdaroğlu: 'BTK, EYT mesajımızı engelledi'