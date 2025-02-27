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Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Şubat 2025 - 15:59

Koç burcu ve yükselen koç burcu: 

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, iletişime girmemek bugün yapmanız gereken en doğru şey. İçten içe öfkeli olduğunuz konular varsa çözüm bulmak için iç dünyanıza dönmelisiniz.


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