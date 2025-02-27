Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Şubat 2025 - 15:59

Güncelleme: 27 Şubat 2025 - 15:59

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, iletişime girmemek bugün yapmanız gereken en doğru şey. İçten içe öfkeli olduğunuz konular varsa çözüm bulmak için iç dünyanıza dönmelisiniz.