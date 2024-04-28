Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bu aralar ilişkileriniz veya kariyer yaşamınızda yaşadığınız zorlayıcı etkiler negatif gibi görünse de gelişiminize katkı sağlıyor. Dürtüsel davranmamak ve sakin kalabilmek başarıya giden yolda sizin için önemli. Ağzınızdan çıkanlara bugün dikkat etmelisiniz.
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