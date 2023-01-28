Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. Hayatınızın birçok alanında sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durabileceksiniz. Yakın çevrenizle alakalı kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
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