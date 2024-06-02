Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Parasal konulara odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Arkadaş çevrenizde kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?