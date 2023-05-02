Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, ilişkilerinizde huzur arayışı içerisinde olmanıza rağmen ego çatışmalarının tam da içerisindesiniz. Nerede duracağınızı bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız ilişkilerinizi yıpratıyor Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin olun. Empati yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuncay Özkan: 'Elimizde isim isim belgeler var...'
- Özmenlerle ortak uçak üretimi anlaşmasını kim bozdu?
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Memleket Partisi'nin bir kurucu üyesi daha istifa etti
- Birinci turda kazanma oranı yüksek
- Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı
- LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük’ten maliyet uyarısı
- Kılıçdaroğlu son kez uyardı