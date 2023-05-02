Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mayıs 2023 - 18:27

Güncelleme: 02 Mayıs 2023 - 18:27

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, ilişkilerinizde huzur arayışı içerisinde olmanıza rağmen ego çatışmalarının tam da içerisindesiniz. Nerede duracağınızı bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız ilişkilerinizi yıpratıyor Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin olun. Empati yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor.



