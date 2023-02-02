Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bu aralar biraz gergin olabilirsiniz sevgili koçlar. Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar enerjinizi düşürüyor. Konuların çok fazla üzerinde durmak yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.
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