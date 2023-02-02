Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bu aralar biraz gergin olabilirsiniz sevgili koçlar. Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar enerjinizi düşürüyor. Konuların çok fazla üzerinde durmak yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.