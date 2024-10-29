Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
İlişkilerinizde problemleri ele almak ve çözüme yaklaşmak adına harika bir gün. Fazla cesaretli adımlar atmayın. Empati yeteneğinizi kullanarak sevdiklerinizi anlamaya çalışın. Daha yapıcı ve sakin bir iletişim diliyle ilişkilerde başarıyı yakalayacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!