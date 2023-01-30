Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Zihninizden geçen fikirlerin fazlalığı, uygulama konusunda sorunlar yaratabilir. Bugün motivasyonunuz yüksek olacak ama sinir sisteminize dikkat edin. Fikirlerinizi yavaş yavaş hayata geçirin, hepsi bir anda olmaz. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Biraz sakin olmaya çalışın. Kazalara dikkat!
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