Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Zihninizden geçen fikirlerin fazlalığı, uygulama konusunda sorunlar yaratabilir. Bugün motivasyonunuz yüksek olacak. Fikirlerinizi hayata geçirirken sabırlı olun. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Kazalara dikkat edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Koca'nın beklenmeyen konuşması
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu