Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün karşınıza çıkan kişiler sabrınızı biraz zorlayabilir.. İlişkilerde dengeyi bulmanız zorlaşabilir. Zıtlaşmalar, fikir çatışmaları gündeminizde.. Farklı fikirlere açık olun, orta yolu bulmak için bakış açınızı değiştirin. Öfke kontrolü bugün önemli..
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