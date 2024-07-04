Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.
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