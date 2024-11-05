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Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Kasım 2024 - 15:48

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün ikili ilişkiler biraz gergin ve zorlayıcı olabilir sevgili koçlar. İçsel gerginliğiniz yakın çevrenize yansıyor. Sorumluluk almanız gereken konularda rahat davranmamalısınız. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın.


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