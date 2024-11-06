Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Kasım 2024 - 16:37

Güncelleme: 06 Kasım 2024 - 16:37

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız zorlayıcı etkiler olaylara bakış açınızın değişmesi açısından sizi geliştiriyor. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Sizi anlamaları için insanlara zaman verirseniz o kadar da büyütecek bir şey olmadığını göreceksiniz.