Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2025 - 16:05

Güncelleme: 06 Ocak 2025 - 16:05

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koç, sabırsız tavırların bugün yanlış kararlar almana sebep olabilir. Önemli konularda karar vermeden önce konuları sakin bir zihinle ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunların varsa bugün tetiklenebilir. Biraz gevşemelisin.