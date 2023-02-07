Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
İş hayatınıza odaklanacağınız ve yoğun geçireceğiniz bir gündesiniz sevgili koçlar. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Planlı davranmazsanız işleriniz ilerlemeyebilir, strese bağlı sağlık sorunları tetiklenebilir. Planlamanızı mutlaka yapın ve kararlı bir şekilde uygulamaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması