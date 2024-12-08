Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Günlerdir yaşadığınız içsel gerginlik ve içe kapanma isteği biraz kendinizi sorgulamanıza sebep olmuş olabilir. Geçmişte verdiğiniz düşüncesizce kararların ceremesini yine siz çekiyorsunuz. İçinizdeki haylaz çocuk en çok size zarar veriyor, artık büyüme zamanı...
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