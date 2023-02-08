Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı olarak sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günün ikinci yarısı ilişkiler açısından gergin görünüyor. Yakınlarınızla tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hayatınızı gözden geçirmeli, bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.
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