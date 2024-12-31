Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde kendinizi biraz karamsar hissetme ihtimaliniz yüksek sevgili kovalar. Attığınız adımlar havada kalıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Günün ikinci yarısı geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar almanız gerekebilir. Özel hayatınıza zaman ayırmaya çalışın.
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