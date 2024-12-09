Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün kısa seyahatler gündemde olabilir. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilir, yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeyin, planlı hareket edin, zamanı yönetimi konusunda destek alın.
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