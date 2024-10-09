Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlık sorunlarının çözümü için duygularınızı sağlıklı yollara ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın. Birlikte iş yaptığınız kişiler bugün canınızı sıkabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- Aydın dağlarında hasat başladı: Rekolte bu yıl yüksek
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- ‘Beyler, kendinize gelin…’
- 'Cumhur seçmeni memnun kaldı'
- Babasını da mı öldürecekti?
- Köfteye domuz eti karıştıran firmayı Sarıgül açıklayacak
- Suçun üstünü örttükleri bayrak