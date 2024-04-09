Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Nisan 2024 - 16:07

Güncelleme: 09 Nisan 2024 - 16:07

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.