Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- Cübbeli'den İsmailağa yöneticilerine sert sözler
- Hükümetten 'yeni tedbir' kararları!
- Dünyanın en nadir olaylarından biri!
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- İlk kırılma İYİ Parti’de
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- AİHM'den Osman Kavala kararı!
- ‘Uyarıları dikkate alın’