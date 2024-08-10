Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Duygusal anlamda hassas ve duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Ailevi sorumluluklarınız arttıkça gergin hissediyorsunuz. Sorumluluklarınızdan kaçmak çözüm değil, zamanı iyi kullanmalı ve bir düzen getirmelisiniz. Taşınmalar gündemde olabilir.
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