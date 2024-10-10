Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat edin, hayatınızı düzene sokmanız gerekiyor. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak, ufak kaçamaklar ruhunuza iyi gelecektir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atmalısınız.
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