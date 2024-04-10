Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Ailevi konularla alakalı geçmiş konular gündeme gelebilir. Çözümsel yaklaşmanız gerekiyor. Uygulanabilir fikirler ortaya attığınızda anlaşıldığınızı göreceksiniz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın.
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