Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Sabit fikirli olmanız ve kuralcı yapınız sağlığınızı etkiliyor, sevdiklerinizin de kalbini kırıyorsunuz. İş yerinizde gizli saklı konular gündemde olabilir. Güven vermeyen kişilerle aranıza mesafenizi koyun.
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