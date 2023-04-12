Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 12 Nisan 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Alışkanlıklarınızı değiştirmenin ve size zarar veren bağımlılıklardan uzaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Gelişiminize engel olan ne varsa kendinizden uzaklaştırmalısınız.. Geçmiş geçmişte kaldı, yeniliklere yer açın. Rahatlayacaksınız.



