Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Kasım 2024 - 16:15

Güncelleme: 13 Kasım 2024 - 16:19

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.