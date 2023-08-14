Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023 - 17:06

Güncelleme: 14 Ağustos 2023 - 17:06

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Son zamanlarda ilişkilerinizde yaşadığınız güven problemleri, diğer insanlara karşı güveninizi kaybetmenize sebep oluyor. Fazla düşünmeyin. Sizi düşündüren ve yıpratan insanları hayatınızdan çıkartmak için fazla geç kalmayın.