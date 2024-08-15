Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını beklemeniz büyük zaman kaybı. Belirsizliklere katlanamıyorsunuz. Gizli saklı konular gündemde olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler canınızı sıkabilir. Sınırlarınızı koruyun.
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