Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Olabildiğince uç noktalarda düşünüyor olmanız insanların ilgisini çekse de içten içe size özenen kişiler de var. Bugün kendinizi yakın çevrenize kabullendirebileceğiniz ortamlar hazırlayın. İletişim anlamında pozitif bir gündesiniz. Yeni bir ilişki başlayabilir.
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