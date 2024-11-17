Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Kasım 2024 - 16:11

Güncelleme: 17 Kasım 2024 - 16:11

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Özel hayatınızla ilgili bugün pozitif gelişmeler var sevgili kovalar. Bugün sevdiklerinizle çok güzel bir gün geçirebilir, ilgilenmek istediğiniz enteresan konular varsa onlara vakit ayırabilirsiniz. Düşünmeyi bırakıp harekete geçmelisiniz.