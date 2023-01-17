Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz. Ufkunuz çok geniş, fırsat kolluyorsunuz. Dış etkenleri suçlamayın. Siz kafanıza koyduğunuz her şeyi tek başınıza başaracak bir insansınız. Çevreniz desteğini kabul edin, fakat en çok da kendinize güvenin. Elinizi taşın altına koyun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Soylu’nun görünen yüzü!
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!