Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Duygularınızı biraz açık etmenin zamanı geldi sevgili kovalar. Kendinizi koruma altına almanız incinmenizi engellemiyor. Duygularınızı paylaşın. Zihninizle sorunlara çözüm bulamadığınızı artık gördünüz. Değişmelisiniz.
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