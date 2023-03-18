Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:32

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 18:32

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçici bir süreç.