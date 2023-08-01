Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ağustos 2023 - 17:37

Güncelleme: 01 Ağustos 2023 - 17:37

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Korkularınızdan arınarak attığınız her adım kendiniz olma yolunda size kapı aralayacak. Fazla cesaretiniz çevreniz tarafından eleştirilse de gizli hayranlıklar söz konusu. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin fakat her şey denge halinde olmalı.