Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Korkularınızdan arınarak attığınız her adım kendiniz olma yolunda size kapı aralayacak. Fazla cesaretiniz çevreniz tarafından eleştirilse de gizli hayranlıklar söz konusu. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin fakat her şey denge halinde olmalı.
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