Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Kasım 2024 - 16:20

Güncelleme: 01 Kasım 2024 - 16:20

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün ekonomik konular ve iş hayatınız gündemde sevgili kovalar. Hümanist tavırlarınızın çok da değer görmediğini fark ediyorsunuz. Değerinizi anlamayan insanlara karşı biraz mesafeli olmalısınız. Bakış açınız çok değerli fakat bunu herkes anlamak zorunda değil.