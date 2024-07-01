Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Temmuz 2024 - 16:22

Güncelleme: 01 Temmuz 2024 - 16:22

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. İlişkilerinizdeki çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın.