Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Pazar Kova Burcu Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Günlük Yaşam:

Pazar gününde biraz kendi kabuğunuza çekilmek, zihninizi dinlendirmek ve içsel dünyanızla baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Tempolu günlerin ardından sakin ortamlarda bulunmak, dinlenmek veya ruhsal çalışmalar yapmak enerjinizi tamamen tazeleyecektir. Sezgilerinizin rehberliğine güvenebilirsiniz.

Kariyer:

Geri planda yürüttüğünüz stratejik çalışmalar, hazırlıklar ve planlamalar için son derece verimli bir zamandasınız. Projelerinizi ilan etmeden önce her ayrıntıyı hesaba katıp mutfakta olgunlaştırmalısınız. İş hayatınızda güvendiğiniz kişilerle kuracağınız gizli ve sağlam temaslar ilerleyen süreçte büyük başarılar getirecektir.

İlişki:

Duygusal dünyanızda derinlik, mahremiyet ve anlayış arıyorsunuz. Partnerinizle baş başa kalarak hislerinizi şeffafça paylaşmanız aranızdaki güven ortamını sarsılmaz kılacaktır. Yalnız Kovalar geçmiş ilişkilerin muhasebesini yapıp zihnen vedalaşarak yeni başlangıçlara yer açabilirler.