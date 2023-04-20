Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Nisan 2023 - 17:30

Güncelleme: 20 Nisan 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğinize karar verin.