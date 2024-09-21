Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz fakat bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın. Biraz da kendiniz için uğraşın.
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