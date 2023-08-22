Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün ekonomik konular ve iş hayatınız gündemde sevgili kovalar. Hümanist tavırlarınızın çok da değer görmediğini fark ediyorsunuz. Değerinizi anlamayan insanlara karşı biraz mesafeli olmalısınız. Bakış açınız çok değerli fakat bunu herkes anlamak zorunda değil.
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