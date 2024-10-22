Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün iş hayatınızla alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Çözümsüz kalan konuları çözmek için çaba sarf etmenin zamanı değil. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayın ve uzun zamandır ihmal ettiğiniz ailenize zaman ayırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- 'Öcalan için af istedi'
- 'Ortağın ölmüş, eminim üzüntün derindir'
- Kimlikleri belli oldu: Katliamda 'dünür' iddiası