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Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 22 Ekim 2024 - 16:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, bugün iş hayatınızla alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Çözümsüz kalan konuları çözmek için çaba sarf etmenin zamanı değil. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayın ve uzun zamandır ihmal ettiğiniz ailenize zaman ayırın.


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