Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını beklemeniz büyük zaman kaybı. Belirsizliklere katlanamıyorsunuz. Gizli saklı konular gündemde olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler canınızı sıkabilir. Sınırlarınızı koruyun.
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