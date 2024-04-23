Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün ekonomik konular ve iş hayatınız gündemde sevgili kovalar. Hümanist tavırlarınızın çok da değer görmediğini fark ediyorsunuz. Değerinizi anlamayan insanlara karşı biraz mesafeli olmalısınız. Bakış açınız çok değerli fakat bunu herkes anlamak zorunda değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti
- Konut fiyatlarında iki yıl sonra ilk yaşandı
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- Erdoğan'dan 'Özel ile randevu' sorusuna yanıt
- 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
- Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
- ABD'de ölü bulunan Yağmur Taktaş memleketinde defnedildi
- Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
- Arapçayı anlamadı, Türkçeye çevirtti
- 'Şampiyonluğa oynayan bir takım için...'