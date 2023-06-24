Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz. Dış etkenleri suçlamayın. Kafanıza koyduğunuz her şeyi tek başınıza başaracak bir insansınız. Çevreniz desteğini kabul edin, fakat en çok da kendinize güvenin. Elinizi taşın altına koyun.
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